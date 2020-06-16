На Колыме выясняют причину появления нефтяного пятна в бухте Нагаева — видео

В Магаданской области региональные власти совместно с Роспотребнадзором проведут проверку причин появления нефтяного пятна на поверхности воды в бухте Нагаева, об этом сообщил глава Колымы Сергей Носов.
— Предварительно рассматривают две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей, — написал глава региона.
Носов отмечает, что в связи с этим будут проверены все суда, недавно выходившие в море.
Недавно в Сети были опубликованы кадры с места ЧП, снятые местными жителями. На них помимо "непередаваемого запаха", о котором говорят сами очевидцы, можно заметить радужные следы нефтепродуктов на морской поверхности, которые переливаются радугой.
Ранее Лайф сообщал, что из реки под Норильском собрали основной объём разлившихся нефтепродуктов. Здесь на ТЭЦ-3 в конце мая произошло ЧП, в результате которого разлилось 20 тысяч тонн топлива, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой был установлен топливный бак.