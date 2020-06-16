На Колыме выясняют причину появления нефтяного пятна в бухте Нагаева — видео

В Магаданской области региональные власти совместно с Роспотребнадзором проведут проверку причин появления нефтяного пятна на поверхности воды в бухте Нагаева, об этом сообщил глава Колымы Сергей Носов.

— Предварительно рассматривают две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей, — написал глава региона.

Носов отмечает, что в связи с этим будут проверены все суда, недавно выходившие в море.

Недавно в Сети были опубликованы кадры с места ЧП, снятые местными жителями. На них помимо "непередаваемого запаха", о котором говорят сами очевидцы, можно заметить радужные следы нефтепродуктов на морской поверхности, которые переливаются радугой.