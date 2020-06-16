Жительницу Благовещенска, которая заставляла дочь целовать отчима, могут лишить родительских прав

В Благовещенске женщину, которая заставляла дочь целовать отчима, могут лишить родительских прав. Соответствующее дело уже поступило в суд, сообщается на сайте УМВД РФ по Амурской области.

— В суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав, — отметили в ведомстве.

Оказалось, что девочку в квартиру к женщине привела бабушка без ведома отца. В ночь с 12 на 13 июня, когда малышка гостила у своей 33-летней матери, та выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент между парой произошла ссора и мамаша начала криками пытаться вынудить дочь лучше относиться к мужчине. Этот момент и попал на скандальное видео. Сейчас ребёнка уже вернули отцу.

Также стало известно, что у нерадивой матери помимо восьмилетней дочери есть 14-летний сын от другого мужчины. Он тоже живёт с папой.

Кроме всего прочего, в отношении жительницы Благовещенска составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".