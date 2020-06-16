Лайф узнал о психических расстройствах у стрелка, открывшего огонь по полицейским в Москве

Стрелявший в сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве 24-летний Ратмир Галаев несколько лет назад дважды получил сотрясение мозга — в боях по смешанным единоборствам и в ДТП. Его родные считают, что из-за этого у молодого человека начались проблемы с психикой, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

В последние месяцы Ратмир был замкнутым, с семьёй практически не общался, гулял один. По данным источника, парень не состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, но принимал антидепрессанты. Вспыльчивым и "взрывным" уроженец Ингушетии был с детства, из-за хулиганского характера несколько раз попадал в полицию.

По некоторым сведениям, Галаев ранее употреблял психотропные или наркотические вещества. Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, в Москве днём 15 июня Ратмир открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. Получившие ранения полицейские находятся в реанимации, сам стрелок тоже в больнице в тяжёлом состоянии.