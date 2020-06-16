В Госдуму внесли законопроект о регулировании удалённой работы

В документе содержатся нормы, касающиеся трудового времени и отдыха сотрудников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента проект, регулирующий работу в удалённом формате. Документ размещён в электронной базе данных ГД.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива должна простимулировать занятость населения и посодействовать применению информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

— Для этого прежде всего предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удалённой) занятости, — сообщается в тексте.

Законопроект призван дополнить положения, перечисленные в главе Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников". В документе затрагиваются вопросы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых сотрудников, а также уточняется процесс взаимодействия с работодателем.

Помимо прочего, документ устанавливает возможность возмещения расходов удалённых сотрудников при использовании личного оборудования, средств защиты информации и других программ, необходимых для работы из дома.