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Опубликовано 16 июня 2020, 12:01

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удалённой работы

В документе содержатся нормы, касающиеся трудового времени и отдыха сотрудников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента проект, регулирующий работу в удалённом формате. Документ размещён в электронной базе данных ГД.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива должна простимулировать занятость населения и посодействовать применению информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Для этого прежде всего предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удалённой) занятости, — сообщается в тексте.

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Законопроект призван дополнить положения, перечисленные в главе Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников". В документе затрагиваются вопросы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых сотрудников, а также уточняется процесс взаимодействия с работодателем.

Помимо прочего, документ устанавливает возможность возмещения расходов удалённых сотрудников при использовании личного оборудования, средств защиты информации и других программ, необходимых для работы из дома.

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Ранее сообщалось, что почти три четверти российских компаний намерены продолжать работать на удалёнке.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

София Алабина
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