Парад Победы в Симферополе отменили из-за коронавируса

Запланированный на 24 июня Парад Победы в Симферополе решили не проводить в целях безопасности из-за ситуации с CoViD-19. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

— Принято важное решение о том, что 24 июня Парад Победы состоится только в городе-герое Керчи... В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе, — написал он в "Фейсбуке".

Аксёнов объяснил, что в период курортного сезона особенно важно контролировать ситуацию и не допускать потенциально опасных ситуаций. Он высказал мнение, что торжественное шествие в Керчи по накалу эмоций "ничем не уступит праздникам прошлых лет". Глава Крыма подчеркнул, что мероприятие будет организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.