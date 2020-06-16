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Парад Победы в Симферополе отменили из-за коронавируса

Жителям объяснили, что в период курортного сезона рисковать нельзя.

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Фото (архив) © ТАСС / Алексей Павлишак

Запланированный на 24 июня Парад Победы в Симферополе решили не проводить в целях безопасности из-за ситуации с CoViD-19. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Принято важное решение о том, что 24 июня Парад Победы состоится только в городе-герое Керчи... В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе, — написал он в "Фейсбуке".

Аксёнов объяснил, что в период курортного сезона особенно важно контролировать ситуацию и не допускать потенциально опасных ситуаций. Он высказал мнение, что торжественное шествие в Керчи по накалу эмоций "ничем не уступит праздникам прошлых лет". Глава Крыма подчеркнул, что мероприятие будет организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Ранее сообщалось, что в условиях пандемии CoViD-19 Парад Победы отменили в 13 российских городах.

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