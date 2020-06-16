Диетолог рассказала, кому противопоказано есть окрошку на квасе

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, диетолог Ольга Григорьян заявила, что есть окрошку на квасе противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни... Если очень хочется какого-нибудь лёгкого летнего такого продукта, то тогда уже, конечно, лучше на кефире — меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то лучше редиску тоже не класть, — отметила Григорьян.

Диетолог добавила, что кефир можно заменить любым другим кисломолочным продуктом, так как все они очень полезны — улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке. Она также напомнила, что ингредиенты для окрошки обязательно должны быть свежими.