Эксперты ЭИСИ: Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем другие страны

Окончательная победа над коронавирусом ещё впереди, но уже сегодня можно констатировать, что Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США. К такому выводу пришли специалисты Экспертного института социальных исследований. Во вторник на площадке ЭИСИ состоялся круглый стол на тему "Российские ключи к победе над COViD-19" с участием врачей-эпидемиологов, представителей системы здравоохранения, регионального и федерального управления, а также волонтёрского движения и НКО. Участники встречи пришли к выводу, что тремя ключевыми факторами эффективного противостояния эпидемии стали система управления и принятия решений, готовность системы здравоохранения и солидарность общества.

Кроме того, эксперты ЭИСИ представили сравнительное исследование опыта разных стран мира в противостоянии одной из главных глобальных угроз. Россия оказалась одним из немногих государств, принимавших решения на упреждение. Кроме того, в нашей стране был принят широкий круг мер поддержки, в том числе на сохранение занятости, а также поддержку тех, кто находится на передовой — врачей и социальных работников.

— За счёт выверенного ориентированного на риск подхода, баланса между снижением рисков для здоровья граждан и рисков для экономики, широких мер поддержки, а также за счёт структурных особенностей российской экономики в России прогнозируется менее значительный спад экономики, чем в большинстве европейских стран, — говорится в докладе ЭИСИ.

Эксперты подчеркнули, что российское здравоохранение продемонстрировало высокую степень готовности в борьбе с вирусной угрозой. Интенсивная мобилизация всех ресурсов системы, профессиональная квалификация российских врачей, создание избыточного резерва коечных мест, медикаментов и оборудования позволили России избежать медицинской катастрофы, произошедшей в США, Бразилии и ряде европейских стран.

— Колоссальное значение имела в условиях пандемии общественная солидарность. На всех этапах эпидемии российское общество демонстрировало высокую сплочённость и ответственность, понимание и готовность к взаимопомощи. Более 60% граждан смогли защитить себя и других, соблюдая самоизоляцию и меры безопасности, также более 60% граждан готовы были помогать другим, стать волонтёрами или просто предложить пожилым соседям принести продуктов и лекарств, — отмечено в докладе.