"Там дома бомжей и свалка". Мать убитой в гаражах в Саратове девочки поддержала снос построек

Мать убитой девятилетней Лизы из Саратова Елена Киселёва рассказала, что очень рада скорому сносу гаражных боксов, в которых нашли тело её дочери. Она выразила надежду, что на ликвидации построек власти не остановятся и продолжат дальше облагораживать эту территорию.

— Мы недавно с мужем прогулялись и увидели картину: дома бомжей, там такие тропы, о которых я не подозревала, и всё это в окружении большой свалки. Поэтому я безумно счастлива, что началась работа в этом направлении и продолжится в ближайшем будущем. Надеюсь, к годовщине большой трагедии мы увидим значительные изменения, — рассказала Лайфу Елена.

Напомним, резонансное убийство девятилетней школьницы в Саратове произошло в октябре прошлого года. Девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся.