Названы продукты, которые помогут защитить лёгкие от коронавируса

Защитить лёгкие от коронавируса помогут яйца, рыба, рис, молочные продукты и помидоры. Об этом рассказал глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер, пишет La Vanguardia.
По словам диетолога Алехандро Кановаса, употребление в пищу этих простых продуктов поможет нормализовать работу кишечника, что поспособствует укреплению иммунной системы и повлияет на работу лёгких. А для поддержания нормального состояния организма необходимо ежедневно пить воду. Также при употреблении молочных продуктов следует обращать внимание на их качество — они не должны содержать добавок.
Ранее пульмонолог рассказал, что после перенесённой коронавирусной инфекции в лёгких пациентов наблюдаются фиброзные изменения.
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