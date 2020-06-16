Названы продукты, которые помогут защитить лёгкие от коронавируса

Защитить лёгкие от коронавируса помогут яйца, рыба, рис, молочные продукты и помидоры. Об этом рассказал глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер, пишет La Vanguardia .

По словам диетолога Алехандро Кановаса, употребление в пищу этих простых продуктов поможет нормализовать работу кишечника, что поспособствует укреплению иммунной системы и повлияет на работу лёгких. А для поддержания нормального состояния организма необходимо ежедневно пить воду. Также при употреблении молочных продуктов следует обращать внимание на их качество — они не должны содержать добавок.