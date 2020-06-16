Дроны не будут следить за наличием масок у посетителей и сотрудников в открывшихся московских кафе

Власти Москвы не будут с помощью беспилотников контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима сотрудниками и посетителями вновь открывшихся кафе. Об этом рассказали в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Напомним, с 16 июня Москва переходит ко второму этапу отмены мер, введённых из-за коронавируса. Так, в столице открываются в том числе летние веранды кафе и ресторанов. При этом работать они будут по новым правилам: сотрудников они должны обеспечить дезинфицирующими средствами, а также масками и перчатками, измерять им и посетителям температуру, а столики устанавливать на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что наличие масок у работников и соблюдение санитарной дистанции на верандах будут фиксировать в том числе с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров. Однако власти эту информацию не подтверждают.

— Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.