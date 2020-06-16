В Петербурге вандалы поцарапали и облили краской грифонов на Банковском мосту — видео

В Санкт-Петербурге вандалы облили грифонов на Банковском мосту масляной краской и исцарапали. Скульптуры удалось частично отмыть. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Повреждения появились вчера, их обнаружили работники "Мостотреста" во время планового еженедельного осмотра. Позднее на Банковский мост прибыли сотрудники Музея городской скульптуры и частично отмыли крылатых львов. Сейчас эксперты определяют, насколько серьёзны повреждения и стоит ли перевозить грифонов в мастерскую для реставрации.