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В Петербурге вандалы поцарапали и облили краской грифонов на Банковском мосту — видео

Сотрудники Музея городской скульптуры смогли частично отмыть крылатых львов.

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Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге вандалы облили грифонов на Банковском мосту масляной краской и исцарапали. Скульптуры удалось частично отмыть. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Повреждения появились вчера, их обнаружили работники "Мостотреста" во время планового еженедельного осмотра. Позднее на Банковский мост прибыли сотрудники Музея городской скульптуры и частично отмыли крылатых львов. Сейчас эксперты определяют, насколько серьёзны повреждения и стоит ли перевозить грифонов в мастерскую для реставрации.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про вандалов, которые погрели ведро с водой над Вечным огнём в подмосковном Одинцове. Полиция задержала двух мужчин, осквернивших мемориал воинской славы. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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