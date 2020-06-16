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Момент жуткой аварии с неуправляемым грузовиком на трассе в Челябинской области попал на видео

На записи видно, как большегруз смял четыре легковых автомобиля и зацепил фуру "Сино".

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Видео © Соцсети

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту ДТП с участием шести автомобилей, жертвами которого стали два человека. Момент жуткой аварии попал на видео. На записи с камеры наблюдения видно, как большегруз смял четыре легковушки, а затем зацепил фуру "Сино", попутно разрушая ограждение.

Как рассказали Лайфу в ГУ МВД РФ по Челябинской области, у большегруза, скорее всего, отказали тормоза. В результате двое погибли и ещё семь человек пострадали.

Напомним, авария произошла на трассе в Катав-Ивановском районе на участке, где ведётся ремонт дороги через реку Сильгу.

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