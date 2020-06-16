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Неуправляемая фура смяла четыре легковушки на трассе в Челябинской области, есть погибшие

Жертвами массовой аварии стали как минимум два человека, и ещё семеро получили ранения.

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Фото © Пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Массовая авария произошла на трассе в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Фура столкнулась с пятью автомобилями. Со слов 36-летнего водителя, столкновение произошло из-за отказа тормозной системы. В результате большегруз смял ВАЗ-2114, "Ладу-гранту", "ауди-Q7", "рено-сандеро" и зацепил грузовик "Сино".

Фото © Пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

В результате ДТП, по предварительным данным, два человека погибли и семеро получили ранения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В инспекции добавили, что на данном участке трассы идёт ремонт дороги через реку Сильгу. Движение в районе ДТП перекрыто.

Фото © Пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

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