У московского курьера стащили кондиционер, пока он относил заказ — видео

На юго-западе Москвы вор стащил кондиционер из машины курьера магазина электроники. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, засёкших любителя прохлады.

На кадрах видно, как мужчина с приятелем издалека следит за приехавшим на место курьером и ждёт, когда тот пойдёт относить заказ. Дождавшись, грабитель подходит к грузовику и крадёт из него кондиционер. Пронырливого похитителя уже ищут сотрудники полиции.