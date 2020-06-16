У московского курьера стащили кондиционер, пока он относил заказ — видео

На юго-западе Москвы вор стащил кондиционер из машины курьера магазина электроники. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, засёкших любителя прохлады.
На кадрах видно, как мужчина с приятелем издалека следит за приехавшим на место курьером и ждёт, когда тот пойдёт относить заказ. Дождавшись, грабитель подходит к грузовику и крадёт из него кондиционер. Пронырливого похитителя уже ищут сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге налётчики отобрали у сотрудников логистической компании десять миллионов рублей. Один из пакетов оказался непрочным, и деньги разлетелись по асфальту.