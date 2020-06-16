Вор под видом помощника Петросяна явился на похороны сатирика Трушкина и украл полмиллиона рублей

Неизвестный под видом помощника юмориста Евгения Петросяна приехал на похороны писателя-сатирика Анатолия Трушкина и украл полмиллиона рублей у главы ритуальной службы, организовавшей мероприятие. Об этом газете "Собеседник.ru" рассказал сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.

По его словам, неизвестный приехал на место после прибытия своей будущей жертвы. Представившись помощником известного юмориста, он заявил, что ему было велено помогать семье погибшего. Отсутствие Петросяна он объяснил тем, что тот боится подхватить коронавирус. Никому из родственников и друзей Трушкина незнакомец не показался подозрительным.

— Наоборот, он оказался весьма коммуникабельным. Быстро втёрся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура, — отметил Затравкин.

В суматохе он вскрыл машину главы ритуальной службы и украл барсетку, в которой лежало 520 тысяч рублей. Задержать хитрого вора по горячим следам не удалось. Осложняет ситуацию то, что он пришёл в маске. К счастью, злоумышленник успел выйти на перекур со своей жертвой, где средство защиты пришлось снять.

Момент кражи запечатлели камеры наблюдения. Утверждается, что у вора были сообщники. По одной из версий, они отсканировали код машинного замка.