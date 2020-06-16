В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке заболеваемости CoViD-19

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Его слова цитирует портал "Стопкоронавирус.рф".
— В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает одного процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем ещё одну положительную тенденцию: растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%, — отметил Горелов.
Он также добавил, что летом и зимой иммунная система человека работает максимально эффективно.
Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано ещё 8248 случаев коронавируса. Число пациентов, полностью поборовших болезнь за 24 часа, превышает количество выявленных случаев и составляет 9767. За всё время от CoViD-19 вылечилось 294 306 человек.
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