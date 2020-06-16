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В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке заболеваемости CoViD-19

Число полностью выздоровевших пациентов за прошедшие сутки превышает количество новых случаев коронавируса.

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Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Его слова цитирует портал "Стопкоронавирус.рф".

В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает одного процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем ещё одну положительную тенденцию: растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%, — отметил Горелов.

Он также добавил, что летом и зимой иммунная система человека работает максимально эффективно.

Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано ещё 8248 случаев коронавируса. Число пациентов, полностью поборовших болезнь за 24 часа, превышает количество выявленных случаев и составляет 9767. За всё время от CoViD-19 вылечилось 294 306 человек.

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