Россия с наименьшими потерями прошла пандемию. Почему удалось снизить потери от коронавируса

Конечно, говорить об окончательной победе над CoViD-19 ещё рано. Впрочем, уже сегодня можно констатировать: Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США. Эксперты, собравшиеся в ЭИСИ, назвали три причины, из-за которых удалось достичь такого результата. Во-первых, принимались оперативные управленческие решения. Во-вторых, сказалась высокая степень готовности системы здравоохранения. В-третьих, люди сами проявили сознательность и соблюдали режим самоизоляции. Такие выводы сделали участники круглого стола на тему "Российские ключи к победе над CoViD-19" — врачи-эпидемиологи, представители системы здравоохранения, регионального и федерального управления, а также волонтёрского движения и НКО.

В результате среди стран с большой численностью населения и, следовательно, с наибольшим числом заражённых у нас самая низкая доля смертельных случаев, самая высокая обеспеченность коечным фондом, а также самый высокий охват тестирования. В среднем по России уровень летальности от коронавируса в 4,7 раза ниже среднемирового (по состоянию на 7 июня 2020 года).

В то же время наша страна приняла умеренную риск-ориентированную стратегию противоэпидемических мер, сработав на упреждение и достаточно быстро восстанавливая экономику. По прогнозам МВФ, Россию ожидает значительно меньшее падение ВВП, чем в других наиболее затронутых пандемией странах.

Пандемия коронавируса наглядно показала, что российская модель управления способна быстро и гибко реагировать на кризисы. Её основные составляющие — это возможность оперативного создания структур для мониторинга и антикризисного управления, которые позволяют координировать политику различных уровней, а также непосредственная вовлечённость и жёсткий контроль реализации решений со стороны первого лица. Важные факторы — это работа на опережение, заблаговременное планирование и начало мероприятий; гибкость и риск-ориентированный подход во введении и снятии ограничительных мер.

Важный момент в борьбе с коронавирусом заключался в разумном делегировании регионам самостоятельности в принятии решений и проведении необходимых мероприятий при координации действий с ответственными органами. При этом сохранялись централизованная координация и контроль за ситуацией. Все взвешенные решения принимались со специалистами, вирусологами. Россия оказалась одной из немногих стран, принимавших решения на упреждение.