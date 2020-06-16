Глава ФСБ доложил Путину о предотвращении 159 терактов за 10 лет

В России за последние 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 — непосредственно теракты. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников по итогам заседания Национального антитеррористического комитета.

По словам руководителя ФСБ, в 2019 году было только четыре преступления террористической направленности, тогда как в 2010 году — 778. Благодаря ликвидации подпольных бандформирований на Северном Кавказе удалось обеспечить безопасное проведение многих крупных мероприятий, в том числе Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу.

— Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитета, — сказал Бортников.

Директор ФСБ отметил значительное снижение уровня радикализации населения. Он уточнил, что речь идёт о "штучной работе" с лицами, которые "вовлекались либо были участниками преступной деятельности".

— Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу, конечно же, — рассказал Бортников.