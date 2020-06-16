Три человека погибли в результате стрельбы в Ингушетии — видео

Ещё трое получили ранения, их доставили в больницу. По предварительной информации, конфликт произошёл из-за стройки, при этом разногласия из-за земельного участка у родственников были и ранее.

А накануне перестрелка произошла в Москве. Мужчина открыл огонь по полицейским, но они смогли его нейтрализовать. Сейчас и сам стрелок, и правоохранители находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По некоторым данным, у стрелка нашли экстремистскую литературу. При этом в СК считают, что парень открыл огонь беспричинно.