Три человека погибли в результате стрельбы в Ингушетии — видео

Видео © Instagram / themagastimes
В Назрани конфликт родственников закончился стрельбой. По данным источника Лайфа, погибли три человека, среди них — полицейский.
Ещё трое получили ранения, их доставили в больницу. По предварительной информации, конфликт произошёл из-за стройки, при этом разногласия из-за земельного участка у родственников были и ранее.
А накануне перестрелка произошла в Москве. Мужчина открыл огонь по полицейским, но они смогли его нейтрализовать. Сейчас и сам стрелок, и правоохранители находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По некоторым данным, у стрелка нашли экстремистскую литературу. При этом в СК считают, что парень открыл огонь беспричинно.
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