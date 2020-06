Little Big уличили в плагиате хитов The Black Eyed Peas

Первой на подозрительные совпадения в творчестве двух популярных групп обратила внимание блогер Арина Ростовская. Она записала ролик для TikTok, где отметила, что композиция Uno, с которой российский рейв-коллектив собирался выступить на Евровидении, очень напоминает трек My Humps, который у американской группы появился ещё 13 лет назад. Но другие популярные песни Little Big тоже оказались схожи с мелодиями американской хип-хоп-группы. К примеру, I’m OK напоминает песню Scream & Shout, а Go Bananas местами смахивает на My Humps.