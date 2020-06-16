Little Big уличили в плагиате хитов The Black Eyed Peas

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Первой на подозрительные совпадения в творчестве двух популярных групп обратила внимание блогер Арина Ростовская. Она записала ролик для TikTok, где отметила, что композиция Uno, с которой российский рейв-коллектив собирался выступить на Евровидении, очень напоминает трек My Humps, который у американской группы появился ещё 13 лет назад. Но другие популярные песни Little Big тоже оказались схожи с мелодиями американской хип-хоп-группы. К примеру, I’m OK напоминает песню Scream & Shout, а Go Bananas местами смахивает на My Humps.

Представитель коллектива Полина Храмова не стала реагировать на прозвучавшие в ролике обвинения.

— Мы не будем комментировать данную ситуацию, — заявила она РИА "Новости".

Любопытно, что сама Ростовская призывает не воспринимать её ролик всерьёз. По её словам, небольшие совпадения в песнях двух талантливых групп возможны, потому что мозг творческих людей порой "неосознанно цепляется за что-то ранее услышанное".

— В своём ролике я поделилась личным музыкальным наблюдением, сравнив два отрывка. Здесь нет критики, осуждений и уж точно обвинений в том, что кто-то что-то украл, — пояснила блогерша телеканалу "360".

Ранее украинская певица Оля Полякова написала в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".