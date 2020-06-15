Девушка затеяла дома ремонт и нашла под обоями послание от старого владельца, таившееся более 20 лет

Шарлотта Моррисон из Лондона, Англия, поделилась в "Фейсбуке" забавной историей, которая произошла с ней и её мужем Яриденом. Супруги решили отремонтировать одну из комнат в своём доме. И, когда снимали со стен старые обои, наткнулись на рукописную записку, оказавшуюся посланием от предыдущего владельца Джона.

Фото © Facebook / Charlotte Morrison

Письмо было написано в далёком 1997 году. Однако старый хозяин столкнулся с теми же проблемами. Джон занялся благоустройством жилища, купил обои и, к своему сожалению, обнаружил, что приобретённого количества недостаточно. Раздосадованный мужчина в такой неприятный момент подумал не только о себе, но и решил уберечь других потенциальных владельцев от его ошибок.

Если вам когда-нибудь понадобится снова оклеить эту комнату обоями, то потребуется восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку, и мне их не хватало (это меня очень разозлило) Из текста записки

Фото © Facebook / Charlotte Morrison