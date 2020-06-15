Пользователей напугало фото жуткой лапы в лесу, и её обладателя угадать не так просто

Сусанта Нанда — сотрудник министерства лесного хозяйства из штата Одиша, Индия, задал пользователям "Твиттера" довольно непростую загадку. Мужчина разместил снимок, на котором из-под бревна торчала когтистая серая лапа с пятью пальцами. И поинтересовался у юзеров, смогут ли они определить, какому животному она принадлежит.
Фото © Twitter / susantananda3
Озадаченные, но любопытные пользователи стали строить самые разнообразные предположения. Одни действительно называли животных: коалу, шимпанзе, гориллу. Другие высказывали менее правдоподобные версии, вспомнив про снежного человека и гномов. А кто-то шутил, что это человек, которому не помешало бы наведаться в салон красоты.
Коала
23chandranshu
Человек, который отчаянно нуждается в педикюре
kaarnama13
Фото © Twitter / susantananda3, Reddit / curdled
Однако разгадка удивила многих. Сам Нанда в итоге раскрыл, что немного одурачил юзеров и обладатель ступни не человек и не зверь. И вообще никакой лапы нет, а есть лишь гриб, который из-за жуткого сходства получил прозвище Пальцы Мертвеца. Снимок так впечатлил пользователей, что оказался на Reddit, получив более 25 тыс. лайков. И юзеры отмечали, что это не самое приятное зрелище, на которое можно натолкнуться в лесу. "Думаю, я бы умер от страха, натолкнувшись на такое", — написал один из них.
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