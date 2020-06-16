Хозяин дома пожаловался на шум в стене, и найденный там улей шокировал даже специалистов

Дэвид Гловер — специалист по насекомым — рассказал в "Фейсбуке" о случае из своей практики, который многих заставил удивиться и даже испугаться. Одна из обязанностей мужчины — перемещение пчёл, построивших ульи в домах людей, в более подходящие места. И на этот раз его ждал большой сюрприз.

Фото © Facebook / The Bartlett Bee Whisperer

Хозяин дома в деревушке Юрикатон, штат Теннесси, США, долгое время слышал странное жужжание за стеной, которое порой мешало ему заснуть. Тогда он решил воспользоваться услугами Дэвида.

Фото © Facebook / The Bartlett Bee Whisperer

Когда специалист прибыл на место, его ждала небольшая кучка пчёл, ползавших снаружи. Но, вооружившись тепловизором, мужчина смог оценить настоящий масштаб работ — под досками скрывался огромный улей высотой почти 2,5 метра, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / The Bartlett Bee Whisperer

Надев защитный костюм, Дэвид принялся за работу, которая заняла девять часов. И с каждым мгновением его удивление росло всё больше и больше. Однако он аккуратно вытаскивал соты, чтобы не навредить трудолюбивым насекомым, исследуя их жилище. В итоге мужчина пришёл к выводу, что улей рос в стенах этого дома примерно 50 лет. И заявил, что это самый большой улей, который ему доводилось встречать в подобном месте за свою долгую карьеру.

Фото © Facebook / The Bartlett Bee Whisperer