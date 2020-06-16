Хозяин дома пожаловался на шум в стене, и найденный там улей шокировал даже специалистов

Дэвид Гловер — специалист по насекомым — рассказал в "Фейсбуке" о случае из своей практики, который многих заставил удивиться и даже испугаться. Одна из обязанностей мужчины — перемещение пчёл, построивших ульи в домах людей, в более подходящие места. И на этот раз его ждал большой сюрприз.
Хозяин дома в деревушке Юрикатон, штат Теннесси, США, долгое время слышал странное жужжание за стеной, которое порой мешало ему заснуть. Тогда он решил воспользоваться услугами Дэвида.
Когда специалист прибыл на место, его ждала небольшая кучка пчёл, ползавших снаружи. Но, вооружившись тепловизором, мужчина смог оценить настоящий масштаб работ — под досками скрывался огромный улей высотой почти 2,5 метра, пишет Bored Panda.
Надев защитный костюм, Дэвид принялся за работу, которая заняла девять часов. И с каждым мгновением его удивление росло всё больше и больше. Однако он аккуратно вытаскивал соты, чтобы не навредить трудолюбивым насекомым, исследуя их жилище. В итоге мужчина пришёл к выводу, что улей рос в стенах этого дома примерно 50 лет. И заявил, что это самый большой улей, который ему доводилось встречать в подобном месте за свою долгую карьеру.
Рассказ Дэвида стал вирусным, набрав более 145 тыс. репостов. Американца хвалили за то, что он делает такую важную и полезную работу. А самые впечатлительные отмечали, что такое зрелище и соседство точно не для слабонервных.
WOW-news
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