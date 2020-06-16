В Идлибе на пути следования российско-турецкого патруля взорвалась бомба

В провинции Идлиб в Сирии на пути следования российско-турецкого патруля взорвалась бомба. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, попытку теракта боевики предприняли, когда патруль находился между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза. В результате детонации взрывного устройства никто из военнослужащих не пострадал. Незначительные повреждения получил один российский бронетранспортёр.

Конашенков добавил, что российские военные и вся техника вернулись в пункт дислокации.