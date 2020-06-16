Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу смертельного ДТП в Москве. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

Лайф писал, что ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил его под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков, которые нашли в крови Ефремова.