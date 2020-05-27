СМИ: В Сирии неизвестные напали на колонну военнослужащих США

В Сирии вооружённые неизвестные напали на колонну военнослужащих США и отряд сопровождения "Сирийских демократических сил", об этом сообщило агентство Sana со ссылкой на осведомлённый источник.

По его данным, столкновение произошло у деревни Рушид в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Нападавшие якобы применили оружие и гранаты, в результате чего были ранены трое американских военных и пятеро сирийцев.

Представитель Пентагона Шон Робертсон, однако, опроверг эту информацию.

— Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны. Нападения не было, — приводит его слова РИА "Новости".