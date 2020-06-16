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Бундестаг назвал санкции США против "Северного потока — 2" вмешательством в суверенитет Евросоюза

Берлин может вызвать для беседы американского посла или ввести пошлины на поступающий из Штатов сжиженный природный газ.

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Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Новые вероятные санкции США против трубопровода "Северный поток — 2" являются противозаконным вмешательством в правовую систему и суверенитет Европы, в частности Германии. Об этом заявил глава Комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

По его словам, немецкой стороне стоит задуматься о возможных ответных мерах, одной из которых могут стать штрафные пошлины на американский сжиженный природный газ или санкции в отношении сенаторов США.

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Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС, — заявил Эрнст на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы комитета, поведение Вашингтона не стоит понимать как дружеский акт.

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