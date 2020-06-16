НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе КНДР и Южной Кореи

Сеул заявил, что следит за состоянием северокорейских войск и готов дать отпор в случае агрессии.

607

Министерство обороны Республики Корея обнародовало кадры подрыва офиса связи в Кэсоне. Видео опубликовал телеканал NHK.

В фейсбуке ведомства подчеркнули, что круглосуточно наблюдают за положением войск КНДР, чтобы не допустить агрессии в свой адрес со стороны соседнего государства.

Если Северная Корея решится на военную провокацию, наши войска дадут жёсткий отпор,отмечается в сообщении.

Напомним, ранее между соседними странами вспыхнул скандал. Пхеньян пригрозил закрыть офис, если северокорейские перебежчики, проживающие в Южной Корее, не перестанут закидывать территорию КНДР пропагандистскими листовками. Через некоторое время в Сеуле заявили, что северокорейские власти не выходят на связь в координационном бюро, хотя до этого стороны исправно созванивались.

В Республике Корея заявили, что не будут связываться с Пхеньяном по телефонной линии в Кэсоне, пока работу офиса не восстановят. Позже стало известно, что здание межкорейского офиса в Кэсоне подорвали. Эту информацию подтвердило Министерство объединения Республики Корея.

Выбор редакции

Loading...