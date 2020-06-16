Опубликовано видео с моментом подрыва офиса связи на границе КНДР и Южной Кореи

The South Korean government says North Korea has blown up an inter-Korean liaison office in the North's border city of Kaesong.https://t.co/bZpiKlQVkd pic.twitter.com/XmVR9nMu8y — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 16, 2020

Министерство обороны Республики Корея обнародовало кадры подрыва офиса связи в Кэсоне. Видео опубликовал телеканал NHK.

В фейсбуке ведомства подчеркнули, что круглосуточно наблюдают за положением войск КНДР, чтобы не допустить агрессии в свой адрес со стороны соседнего государства.

— Если Северная Корея решится на военную провокацию, наши войска дадут жёсткий отпор, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее между соседними странами вспыхнул скандал. Пхеньян пригрозил закрыть офис, если северокорейские перебежчики, проживающие в Южной Корее, не перестанут закидывать территорию КНДР пропагандистскими листовками. Через некоторое время в Сеуле заявили, что северокорейские власти не выходят на связь в координационном бюро, хотя до этого стороны исправно созванивались.