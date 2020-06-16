"Елена у нас в отрубе". На Урале полицию вызвали в детсад из-за уснувшей в кроватке пьяной воспитательницы — видео

В Екатеринбурге воспитательница частного детского сада уложила малышей на утренний сон, а затем решила выпить на кухне. После женщина уснула в одной из кроватей воспитанников. Инцидент на видео заснял отец одного из ребят.

Мужчина пытался разбудить воспитательницу, называя её по имени, однако она никак не реагировала на обращения.

— Вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить, не бесплатное. Елена у нас в отрубе, — констатировал мужчина.

Приехавшие полицейские составили на имя воспитательницы два административных протокола — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории.

Стоит отметить, что родители воспитанников детского сада раньше не замечали за женщиной такого поведения. Более того, на одном из форумов пользователи похвалили отношение Елены к малышам.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка. Деятельность частного детского сада изучат на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, уточняется в пресс-релизе региональной прокуратуры.