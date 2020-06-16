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В Кремле оценили новый статус Украины как партнёра НАТО

Жест альянса не остался незамеченным, так как власти внимательно наблюдают за приближением военной инфраструктуры организации к границам РФ.

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Фото © ТАСС / Максим Чурусов

Вовлечение в НАТО новых стран во всевозможных форматах не способствует укреплению стабильности и безопасности в Европе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предоставленный Украине статус партнёра Североатлантического альянса.

Он отметил, что в Кремле следят за приближением военной инфраструктуры альянса к границам РФ и последний жест не остался незамеченным.

Учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалась организация как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя всё новые и новые страны в различных форматах, — заметил он.

Песков подчеркнул, что такие действия Североатлантического альянса не способствуют укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Ранее официальный представитель НАТО сообщил, что Украина получила статус партнёра с расширенными возможностями. В организации уточнили, что теперь Киев может довольствоваться более широким доступом к программе альянса по повышению военной совместимости сил, а также к учениям НАТО. Такой же статус имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

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