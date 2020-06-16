В Кремле оценили новый статус Украины как партнёра НАТО

Вовлечение в НАТО новых стран во всевозможных форматах не способствует укреплению стабильности и безопасности в Европе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предоставленный Украине статус партнёра Североатлантического альянса.
Он отметил, что в Кремле следят за приближением военной инфраструктуры альянса к границам РФ и последний жест не остался незамеченным.
— Учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалась организация как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя всё новые и новые страны в различных форматах, — заметил он.
Песков подчеркнул, что такие действия Североатлантического альянса не способствуют укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Ранее официальный представитель НАТО сообщил, что Украина получила статус партнёра с расширенными возможностями. В организации уточнили, что теперь Киев может довольствоваться более широким доступом к программе альянса по повышению военной совместимости сил, а также к учениям НАТО. Такой же статус имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.