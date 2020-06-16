Власти Москвы предложили пересмотреть время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать рабочие графики москвичей так, чтобы некоторые из них приступали к своим обязанностям в промежутке с шести-семи часов и до полудня вместо привычных 8–10 утра. Об этом в своей колонке на едином транспортном портале написал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он пояснил, что это не только снизит нагрузку на транспортную систему, но и позволит соблюдать безопасную дистанцию во время поездок.

Вице-мэр добавил, что в сентябре в столице планируется запустить проект по снижению стоимости проезда в утренние часы пик на одной из линий метрополитена. Если с помощью этой меры получится уменьшить нагрузку, то этот опыт перенесут на работу всего метро.

Рассуждая о разных вариантах развития транспортной системы после пандемии, Ликсутов перечислил возможные последствия для экологии, здоровья москвичей и экономики. Он отметил, что передвижение пешком, на велосипедах или самокатах — хороший способ сохранить здоровье, разгрузить транспортную систему и снизить вред, оказываемый окружающей среде при поездках на машине.