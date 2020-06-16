Кремль: Путин в этом году проведёт полноформатную прямую линию

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведёт в текущем году полноформатную прямую линию, в рамках которой пообщается с жителями страны.

— Сроки были сдвинуты по понятным причинам. Точное время проведения сообщим дополнительно, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отметив, что перед голосованием по поправкам в конституцию такое мероприятие точно не планируется.