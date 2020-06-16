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Кремль: Путин в этом году проведёт полноформатную прямую линию

Точная дата пока не известна, однако это состоится после 1 июля.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведёт в текущем году полноформатную прямую линию, в рамках которой пообщается с жителями страны.

Сроки были сдвинуты по понятным причинам. Точное время проведения сообщим дополнительно, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отметив, что перед голосованием по поправкам в конституцию такое мероприятие точно не планируется.

Песков подчеркнул, что сравнивать совещание президента с участием жителей страны, которое прошло накануне, с полноформатной прямой линией не стоит, так как это разные вещи.

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