Стрелок с Ленинского проспекта несколько лет пользовался липовым удостоверением депутата

Ратмир Галаев, расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве, несколько лет пользовался удостоверением депутата и даже летал по нему на самолётах. При этом, по данным источника Лайфа, народным избранником 24-летний парень не был.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в 2016 году Галаев летал из Ингушетии в Москву по этому липовому удостоверению депутата. Парламентарием какого уровня он себя "назначил", неизвестно.

По данным нашего собеседника, дядя Ратмира — экс-министр имущественных и земельных отношений Ингушетии — также считает, что "корочки" были ненастоящие. Он не понимает, что произошло с парнем, раз он взялся за оружие и расстрелял полицейских, ведь раньше за ним не было замечено никаких конфликтов с правоохранительными органами.