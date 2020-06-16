СК возбудил уголовное дело против сотрудников "Норникеля" за сброс сточных вод в реку

В отношении неустановленных сотрудников "Норильского никеля" и АО "Механобринжиниринг" возбудили уголовное дело по факту нарушений, которые привели к сбросу сточных вод в водозаборные площади реки Томулах и почву в районе рудника "Октябрьский". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи считают, что ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды сотрудники ошиблись при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики.

По прогнозам Росприроднадзора, после причинённого ущерба на восстановление природных условий потребуется более 154 миллионов рублей. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.