СК возбудил уголовное дело против сотрудников "Норникеля" за сброс сточных вод в реку

В отношении неустановленных сотрудников "Норильского никеля" и АО "Механобринжиниринг" возбудили уголовное дело по факту нарушений, которые привели к сбросу сточных вод в водозаборные площади реки Томулах и почву в районе рудника "Октябрьский". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи считают, что ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды сотрудники ошиблись при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики.
По прогнозам Росприроднадзора, после причинённого ущерба на восстановление природных условий потребуется более 154 миллионов рублей. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой был установлен топливный бак. Директор и главный инженер предприятия арестованы.