"Газпром" ведёт переговоры с Польшей об увеличении цены на газ

"Газпром экспорт" считает, что есть достаточно оснований для того, чтобы пересмотреть цены на поставки природного газа польской компании PGNiG. Об этом сообщает ТАСС.

— В соответствии с контрактом компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения, — сообщили в компании.

Также отмечается, что "Газпром" и "Газпром экспорт" продолжают обжалование решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Польшу.