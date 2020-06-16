"Газпром" ведёт переговоры с Польшей об увеличении цены на газ

"Газпром экспорт" считает, что есть достаточно оснований для того, чтобы пересмотреть цены на поставки природного газа польской компании PGNiG. Об этом сообщает ТАСС.
— В соответствии с контрактом компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения, — сообщили в компании.
Также отмечается, что "Газпром" и "Газпром экспорт" продолжают обжалование решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Польшу.
Напомним, в конце марта представители польского концерна PGNiG заявили, что выиграли арбитражное разбирательство с "Газпромом" по ценам на голубое топливо. Поляки утверждали, что стоимость газа является завышенной. По их словам, сумма компенсации составляет 1,5 миллиарда долларов. В июне "Газпром" обжаловал решение арбитража, после чего в PGNiG заявили, что не видят оснований для этого.