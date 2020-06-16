Парады Победы пройдут в 28 городах России

Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут в 28 городах России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА "Новости".
По словам Конашенкова, военные парады и артиллерийские салюты состоятся в городах-героях, а также в муниципалитетах, где располагаются штабы военных округов, флотов, Каспийской флотилии, армейских корпусов и общевойсковых армий. Также в честь 75-й годовщины Победы в российских регионах пройдут торжественные мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин приказал провести Парад Победы в Москве и других городах страны 24 июня, этот день объявлен выходным. Ранее стало известно, что некоторые регионы из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса отменили торжественные шествия. Среди них Курск, Пермь, Белгород, Ярославль, Челябинск и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к таким решениям.
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