Парады Победы пройдут в 28 городах России

Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня пройдут в 28 городах России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА "Новости".

По словам Конашенкова, военные парады и артиллерийские салюты состоятся в городах-героях, а также в муниципалитетах, где располагаются штабы военных округов, флотов, Каспийской флотилии, армейских корпусов и общевойсковых армий. Также в честь 75-й годовщины Победы в российских регионах пройдут торжественные мероприятия.