Фонду Black Lives Matter перечислили более $4 млн. Но он никак не связан с одноимённым движением

После трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда на волне движения Black Lives Matter не связанный с ним одноимённый фонд по ошибке получил 4,3 миллиона долларов пожертвований. Об этом сообщает BuzzFeed.

Вместе с гражданами США средства перечислили такие компании, как Microsoft, Google и Apple.

Издание выяснило, что организация зарегистрирована в городе Санта-Кларита, штат Калифорния. В ней числится лишь один сотрудник, 67-летний музыкальный продюсер Роберт Барнс, который и является основателем фонда. Афроамериканец заявляет, что создал организацию ещё в мае 2015 года.

Барнс подчеркнул, что его фонд никак не связан с движением, охватившим полмира после смерти Джорджа Флойда. Он считает, что популярный слоган подсмотрели именно у него.

Главной задачей своей организации продюсер считает налаживание диалога между американцами и полицейскими. Для этого он предлагает печатать брошюры, выставляющие правоохранителей в выгодном свете, а также устраивать с ними встречи.

Однако, как уточняет издание, за пять лет существования фонда ничего подобного сделано не было. В свою защиту Барнс возражает, что его идеи невозможно осуществить "за одну ночь". Уточнять размеры доходов организации он не стал.