Фонду Black Lives Matter перечислили более $4 млн. Но он никак не связан с одноимённым движением

После трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда на волне движения Black Lives Matter не связанный с ним одноимённый фонд по ошибке получил 4,3 миллиона долларов пожертвований. Об этом сообщает BuzzFeed.
Вместе с гражданами США средства перечислили такие компании, как Microsoft, Google и Apple.
Издание выяснило, что организация зарегистрирована в городе Санта-Кларита, штат Калифорния. В ней числится лишь один сотрудник, 67-летний музыкальный продюсер Роберт Барнс, который и является основателем фонда. Афроамериканец заявляет, что создал организацию ещё в мае 2015 года.
Барнс подчеркнул, что его фонд никак не связан с движением, охватившим полмира после смерти Джорджа Флойда. Он считает, что популярный слоган подсмотрели именно у него.
Главной задачей своей организации продюсер считает налаживание диалога между американцами и полицейскими. Для этого он предлагает печатать брошюры, выставляющие правоохранителей в выгодном свете, а также устраивать с ними встречи.
Однако, как уточняет издание, за пять лет существования фонда ничего подобного сделано не было. В свою защиту Барнс возражает, что его идеи невозможно осуществить "за одну ночь". Уточнять размеры доходов организации он не стал.
Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. В ряде городов и штатов США суд и власти запретили использовать удушение и слезоточивый газ против протестующих на мирных митингах.