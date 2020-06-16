Учёные рассказали, сколько жертв коронавируса может быть в США к октябрю

Исследователи Института медицинских показателей и оценки при Вашингтонском университете сообщили, что в Соединённых Штатах число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции к октябрю этого года превысит 201 тысячу.

Согласно их данным, к 1 октября количество пациентов, скончавшихся от CoViD-19 в США, достигнет отметки в 201 129 человек. На данный момент, по данным учёных из этого университета, количество жертв в стране составляет 116 428 человек.

Специалисты также отметили, что ежедневная смертность в США от коронавируса достигла пика 16 апреля (2287 умерших) и начала снижаться.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено более 2,1 миллиона случаев инфицирования, летальный исход зафиксирован у 116 тысяч американцев. Такие цифры были получены на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.