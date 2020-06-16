Чтоб не болела голова. Эксперт рассказал, чем нужно похмеляться с утра

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик считает, что идеальным средством от похмелья является айран, обладающий целебными свойствами. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Как отметил специалист, этот кисломолочный продукт богат различными витаминами и микроэлементами, улучшает пищеварение и хорошо влияет на другие процессы в человеческом организме.
— Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Всё, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легкоусвояемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная, — подчеркнул Лущик.
Данный напиток, по мнению эксперта, можно употреблять не только в случае утреннего похмелья, но и в разгрузочные дни, а также для очистки организма.
— В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он, безусловно, даёт, — резюмировал Лущик.