Чтоб не болела голова. Эксперт рассказал, чем нужно похмеляться с утра

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик считает, что идеальным средством от похмелья является айран, обладающий целебными свойствами. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Как отметил специалист, этот кисломолочный продукт богат различными витаминами и микроэлементами, улучшает пищеварение и хорошо влияет на другие процессы в человеческом организме.

— Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Всё, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легкоусвояемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная, — подчеркнул Лущик.

Данный напиток, по мнению эксперта, можно употреблять не только в случае утреннего похмелья, но и в разгрузочные дни, а также для очистки организма.