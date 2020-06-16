Посол Германии ответила иронией на слова Трампа о защите Берлина от Москвы

Контингент американских войск в Германии, который ранее президент США Дональд Трамп решил сократить наполовину, был размещён в стране не для её защиты от России, а с другой более важной целью. Об этом заявила посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер.
— Американские войска [дислоцированы в ФРГ] не для защиты Германии. Они для обеспечения трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке и Азии, — сказала она в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.
Её слова стали ответом на заявления Трампа о том, что он планирует сократить количество американских военнослужащих на немецкой территории до 25 тысяч человек, поскольку Берлин, по его мнению, не слишком ответственно относится к внесению платежей в бюджет НАТО и задолжал "миллиарды долларов". В то же время американский лидер убеждён, что Германия платит такие же миллиарды долларов за российскую электроэнергию, а США приходится защищать ФРГ от России.