Посол Германии ответила иронией на слова Трампа о защите Берлина от Москвы

Контингент американских войск в Германии, который ранее президент США Дональд Трамп решил сократить наполовину, был размещён в стране не для её защиты от России, а с другой более важной целью. Об этом заявила посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер.

— Американские войска [дислоцированы в ФРГ] не для защиты Германии. Они для обеспечения трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке и Азии, — сказала она в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.