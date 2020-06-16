СМИ: Корпуса подводных лодок США десятилетиями делали из низкокачественной стали

Один из ведущих поставщиков высокопрочных сталей для строительства подводных лодок ВМС США Bradken Inc. на протяжении десятилетий продавал военным металл по фальсифицированным документам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным журналистов, фигурантом обвинения в мошенничестве стала 66-летняя Элейн Томас, директор металлургического завода, проработавшая на предприятии на различных должностях последние 40 лет. В общей сложности женщина сфабриковала 240 лабораторных отчётов о качестве изготавливаемой продукции — почти половины стали, произведённой для американских субмарин.

— Испытания на ударную вязкость проводились при отрицательных температурах — до минус ста градусов по Фаренгейту. Она (Томас. — Прим. Лайфа) сказала, что, возможно, сделала это, потому что считала "глупым требованием" проводить испытания при такой низкой температуре, — говорится в публикации.

По данным Минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания уже заплатила 10,5 миллиона долларов. Первое заседание в суде по делу главной подозреваемой должно состояться в конце июня. Примечательно, что обман женщины раскрылся, когда она уже собиралась с почётом завершать карьеру и уходить на заслуженный отдых. Но её преемник во время передачи документации заметил "подозрительные результаты" в отчётах.