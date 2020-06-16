Власти США объявили о возобновлении смертной казни

Федеральные власти США сообщили, что уже с середины июля после 20-летнего перерыва планируется возобновить смертную казнь. Об этом говорится на сайте американского Министерства юстиции.

Отмечается, что генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем назвать даты, в которые проведут смертную казнь четырёх федеральных заключённых, которые были осуждены за убийство, а двое из них ещё и за изнасилование детей.

— Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с конституцией и законами, — говорится на сайте Минюста США.

Как сообщается, исполнение смертной казни этих преступников запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.