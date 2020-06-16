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Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Москве

Многие люди негативно ощущают воздействие высоких температур.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Москве в связи с аномальной жарой выпущено штормовое предупреждение. В ближайшие часы воздух в российской столице прогреется до 30–31 градуса выше нуля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что предупреждение выпускают по согласованию с сотрудниками МЧС, на этой неделе их будет несколько. Многие люди негативно ощущают воздействие таких температур.

Ранее сотрудники МЧС России посоветовали гражданам в жаркие дни выставлять на кондиционерах температуру не меньше 23 градусов тепла.

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