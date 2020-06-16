Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Москве

В Москве в связи с аномальной жарой выпущено штормовое предупреждение. В ближайшие часы воздух в российской столице прогреется до 30–31 градуса выше нуля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что предупреждение выпускают по согласованию с сотрудниками МЧС, на этой неделе их будет несколько. Многие люди негативно ощущают воздействие таких температур.