Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика сможет найти альтернативу поставкам газа из России. Об этом сообщает БелТА.

— Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу, цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ, и альтернатива есть, можно её найти, — сказал Лукашенко.

Он также отметил важность того, чтобы весь мир как можно скорее вышел из режима ограничений из-за пандемии коронавируса, так как экономика республики ориентирована на экспорт.