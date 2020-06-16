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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Глава республики отметил, что за доступ на рынок страны идёт борьба.

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Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика сможет найти альтернативу поставкам газа из России. Об этом сообщает БелТА.

Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу, цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ, и альтернатива есть, можно её найти, — сказал Лукашенко.

Он также отметил важность того, чтобы весь мир как можно скорее вышел из режима ограничений из-за пандемии коронавируса, так как экономика республики ориентирована на экспорт.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перейти на опилки, чтобы не выпрашивать нефть и газ. Глава республики подчеркнул, что гибнущей древесины в стране предостаточно. Он также похвалил промышленников, которые занялись производством пеллетов (топливных гранул, получаемых из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства).

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