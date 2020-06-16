Сцепились из-за девушки? На проспекте в Петербурге завязалась массовая драка — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге на проезжей части проспекта Ветеранов подралось несколько мужчин. В распоряжении Лайфа оказалась запись с места инцидента, который произошёл рано утром 16 июня.

На кадрах видно, как девушка и молодой человек переходят дорогу. Парень хватает спутницу за волосы и толкает, в результате она падает. Девушка поднимается и пытается уйти, однако спутник не оставляет её в покое.

Далее к мужчине подходит компания из нескольких человек, прямо на проезжей части начинается потасовка. Её участников не смущает движение автомобилей — они выясняют отношения, не обращая на него внимания. Вскоре в кадре появляется машина полиции. По версии очевидцев, компания пыталась заступиться за девушку.

Одному из участников драки понадобилась медицинская помощь, его увезли на скорой, передают "Невские новости".