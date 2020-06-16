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Число погибших при перестрелке в Ингушетии возросло до четырёх

Конфликт принял опасный поворот после того, как родственники повздорили из-за стройки.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Один из троих пострадавших в результате перестрелки в Назрани скончался во время операции в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального Министерства здравоохранения.

Таким образом, число погибших возросло до четырёх.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после произошедшего по факту убийства двух и более человек, совершённого группой лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Лайф писал, что конфликт произошёл после того, как родственники повздорили из-за стройки. Выяснилось, что разногласия, связанные с земельным участком, у них были и ранее.

А накануне перестрелка произошла в Москве. Мужчина открыл огонь по полицейским, но они смогли его нейтрализовать. Сейчас и сам стрелок, и правоохранители находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.

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