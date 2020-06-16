Подозреваемые в изнасиловании и убийстве девочки из Сибири рассказали, как избавлялись от тела

Как уже сообщал Лайф, тело 12-летней Леры (имя изменено) нашли 31 мая в заброшенном пожарном резервуаре в посёлке Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края. Однако подозреваемые планировали избавиться от останков по-другому.
По делу задержаны трое подозреваемых, одному из них 25 лет, другому — 19, третий — несовершеннолетний. По информации Лайфа, в убийстве признались только двое из них, рассказав, что они задушили девочку в лесном массиве. Причём главную роль на себя взял 25-летний подозреваемый, второй выступал пособником, а самый младший якобы участвовал только в изнасиловании, а затем убежал, не увидев, что происходило после.
Со слов подозреваемых, изначально они хотели сжечь тело, но потом вспомнили, что на окраине деревенской свалки есть заброшенный пожарный резервуар глубиной около трёх метров. Тело переносили вдвоём, а скидывал в колодец якобы только один — самый старший из них.
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Напомним, 1 июня в Красноярском крае обнаружили тело девочки, которая пропала 29 мая. В этот же день по горячим следам задержали 25-летнего местного жителя, который признался в убийстве. Сейчас он находится под стражей. Позже правоохранители арестовали второго подозреваемого. В ходе допроса 19-летний злоумышленник частично признал вину. 11 июня был задержан третий подозреваемый. Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.