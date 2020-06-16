Лоза — об обвинениях в плагиате в адрес Little Big: Все у кого-то что-то черпают

Исполнители, как и все люди, не формируются в вакууме и в своё время тоже слушали музыку и смотрели клипы, поэтому вполне могут что-то почерпнуть у коллег. Так или иначе, доказать факт заимствования очень сложно, заявил Лайфу композитор Юрий Лоза, комментируя обвинения в плагиате в адрес Little Big.

— Сложно обвинить кого-то в плагиате, в музыке это практически невозможно, потому что если у вас на протяжении восьми тактов повторяются одни и те же ноты, нотка в нотку, то это плагиат. Если вы одну ноту переставили местами, то уже нет, — пояснил он.

Не менее сложно, по его словам, доказать, что какой-то артист скопировал чей-то образ. Это объясняется ещё и тем, что есть популярные форматы групп — например, в случае с Little Big и Black Eyed Peas речь идёт о трёх парнях и девушке. В целом артист уверен, что его коллеги вполне могут что-то заимствовать друг у друга просто потому, что могли слышать чужую музыку или видеть клипы.

— Наверное, все у кого-то что-то черпают, мы же не сформировались сами по себе в каком-то вакууме, в каком-то закрытом пространстве, мы все какую-то музыку слушали, клипы смотрели, — добавил он.