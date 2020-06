Лоза — об обвинениях в плагиате в адрес Little Big: Все у кого-то что-то черпают

Исполнители, как и все люди, не формируются в вакууме и в своё время тоже слушали музыку и смотрели клипы, поэтому вполне могут что-то почерпнуть у коллег. Так или иначе, доказать факт заимствования очень сложно, заявил Лайфу композитор Юрий Лоза, комментируя обвинения в плагиате в адрес Little Big.

Не менее сложно, по его словам, доказать, что какой-то артист скопировал чей-то образ. Это объясняется ещё и тем, что есть популярные форматы групп — например, в случае с Little Big и Black Eyed Peas речь идёт о трёх парнях и девушке. В целом артист уверен, что его коллеги вполне могут что-то заимствовать друг у друга просто потому, что могли слышать чужую музыку или видеть клипы.

Ранее блогер Арина Ростовская обратила внимание на подозрительные совпадения в творчестве Little Big и Black Eyed Peas. Так, трек Uno показался ей похожим на My Humps, а песня I’m OK — на Scream & Shout.