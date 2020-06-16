Салоны красоты могут отказаться от фенов из-за коронавируса

Парикмахерские в Великобритании могут прекратить сушить волосы клиентам в условиях пандемии коронавируса, пишет Daily Star.

Экс-глава популярного салона Vidal Sassoon Тим Хартли объяснил, что процесс сушки волос стал опасен и для клиентов, и для мастеров. Дело в том, что, согласно результатам исследований, опасное заболевание легче разносится быстрыми потоками воздуха.