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Салоны красоты могут отказаться от фенов из-за коронавируса

Дело в том, что из-за болезни процесс сушки волос стал опасен как для клиентов, так и для мастеров.

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Фото © Pixabay

Парикмахерские в Великобритании могут прекратить сушить волосы клиентам в условиях пандемии коронавируса, пишет Daily Star.

Экс-глава популярного салона Vidal Sassoon Тим Хартли объяснил, что процесс сушки волос стал опасен и для клиентов, и для мастеров. Дело в том, что, согласно результатам исследований, опасное заболевание легче разносится быстрыми потоками воздуха.

Специалист советует носить короткую стрижку, так как она не требует сушки феном. Он также призвал обратить внимание на модель боб.

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