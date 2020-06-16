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Под Ростовом горят огромные кучи шелухи от семечек — видео

К зданию предприятия огонь не подходит.

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Видео © LIFE

В Миллерове Ростовской области на предприятии горят огромные кучи шелухи от семечек подсолнуха. Об этом Лайфу сообщил источник. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как белый столб дыма огромных размеров устремляется вверх, а недалеко от места происшествия ездят пожарные машины.

Как стало известно Лайфу, угрозы распространения огня нет, к зданию предприятия он не подходит.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что на этой неделе в России прогнозируются масштабные природные пожары. По его словам, это коснётся девяти регионов страны. Отмечается, что в этом году в РФ зафиксировано более семи тысяч лесных возгораний.

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