Под Ростовом горят огромные кучи шелухи от семечек — видео

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В Миллерове Ростовской области на предприятии горят огромные кучи шелухи от семечек подсолнуха. Об этом Лайфу сообщил источник. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как белый столб дыма огромных размеров устремляется вверх, а недалеко от места происшествия ездят пожарные машины.

Как стало известно Лайфу, угрозы распространения огня нет, к зданию предприятия он не подходит.